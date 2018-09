Borussia Mönchengladbach will die Negativ-Erlebnisse gegen Eintracht Frankfurt aufarbeiten

Nach Bayer und Schalke kommt Frankfurt : Gladbach will das dritte Trauma besiegen

Das war am 25. April 2017: Borussia unterlag Eintracht Frankfurt im Pokal-Halbfinale im Elfmeterschießen. Foto: dpa, jai scg

Mönchengladbach Eintracht Frankfurt steht für einige Negativ-Erlebnisse der Borussen in den vergangenen Spielzeiten. Diese sollen am Mittwoch aufgearbeitet werden. Die angekündigten Fan-Proteste sollen Gladbach daran nicht hindern.

Es ist auf den Tag genau acht Monate her. Borussia Mönchengladbach trat bei Eintracht Frankfurt an und konnte im Falle eines Erfolgs bei Hessen Platz zwei erobern, zumindest über Nacht. Es wäre nebenbei ein symbolischer Akt gewesen, das Zeichen: Gladbach greift oben an. Es gab aber ein 0:2, es folgten drei weitere Niederlagen ohne eigenen Treffer, und statt um Europa mitzuspielen fand sich Gladbach im Mittelmaß wieder. Es war die Phase, als die Saison zu dem wurde, über das Manager Max Eberl und Trainer Dieter Hecking rückblickend sagten: „Es war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten.“

Eberl: Ich freue mich auf jedes einzelne @Bundesliga_DE-Spiel, das wir bestreiten dürfen. Deshalb freue ich mich auch auf das Duell gegen die @Eintracht, die uns mit dem @DFB_Pokal-Sieg ja auch vorgemacht hat, was alles möglich ist. #BMGSGE — Borussia (@borussia) 25. September 2018

Noch schicksalhafter war es, als sich Borussia fast auf den Tag genau vor 17 Monaten mit der Eintracht um den Einzug ins DFB-Pokalfinale stritt und im Elfmeterschießen im eigenen Stadion verlor. „Rückblickend kann man vielleicht sagen, dass wir und auch unsere Fans etwas gebraucht haben, diese Halbfinal-Niederlage und das unglückliche Aus vorher in der Europa League gegen Schalke aus den Kleidern zu schütteln“, sagte Eberl später im Interview mit unserer Redaktion.

Schalke gehörte in den vergangenen beiden Spielzeiten ebenfalls zu den Negativ-Erlebnissen der Borussen, und auch Bayer Leverkusen, gegen das es in der Spielzeit zuvor drei Niederlagen gab. Mit beiden Geschichten hat Borussia in dieser Saison ihren Frieden gemacht, Bayer (2:0) und Schalke (2:1) wurden in den ersten beiden Heimspielen besiegt. Nun soll das Eintracht-Trauma aufgearbeitet werden.

Gegen Leverkusen und Schalke tat Borussia das mit viel Elan und Spielfreude, beide Siege waren verdient. Doch Vorsicht ist geboten. Gerade auswärts ist die Eintracht mit dem neuen Trainer Adi Hütter gefährlich. Den einzigen Bundesliga-Sieg dieser Saison gab es in Freiburg (2:0), zudem gab es das 2:1 in der Europa League in Marseille. Entsprechend warnt Hecking davor, Frankfurt zu unterschätzen.