Doppelter Auftrag am Freitagabend Gladbach kann nicht nur die Augsburg-Angst besiegen

Wie umgehen mit einem unangenehmen Thema, einem Thema, das nervt und endlich aus der Welt geschafft werden soll? Genau genommen sind es sogar zwei Themen, über die man da spricht im Falle Borussias. Erstens die Geschichte mit den zwei Siegen am Stück, die in der Bundesliga zuletzt 2022 gelangen. Verdammt lange her. Noch länger liegt aber der erste und bislang einzige Sieg beim FC Augsburg in der Bundesliga zurück, der ist datiert auf den 29. Februar 2020. Damals gab es ein 3:2 dort.