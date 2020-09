Kostenpflichtiger Inhalt: „Auf Augenhöhe“ und trotzdem verloren : Gladbachs Murmeltier-Spiel beim BVB

Marco Rose hat mit Borussia Mönchengladbach auch das vierte Spiel gegen Borussia Dortmund verloren. Foto: dpa/Bernd Thissen

Meinung Mönchengladbach Marco Roses Mannschaft hat in Dortmund nicht viel verloren, darf den Auftakt in die Bundesliga-Saison aber nicht schulterzuckend hinnehmen. Auch wenn es lief wie so oft gegen den BVB.