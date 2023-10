Borussia-Park Die nächsten drei Heimspiele sind entscheidend – erneuter Zuschauer-Rekord?

Als Hoffenheim in der vergangenen Saison am ersten Spieltag in Gladbach gastierte, waren es 49.659 Zuschauer. Die Zahl dieses Mal zu toppen, dürfte das Ziel sein – und wichtig für die Rekordjagd. Ein Vorteil: Die Partie, die am 2. Dezember (Sa, 15.30 Uhr) ausgetragen wird, ist bereits rund zwei Monate vorher terminiert worden, Fans haben also Planungssicherheit. Die fehlt hingegen noch für das letzte Heimspiel des Jahres am 15. Spieltag. Mitte Dezember wird dann Werder Bremen an den Niederrhein reisen, der in den übrigen Heimspielen des Kalenderjahres zumindest die meisten Gästefans mitbringen dürfte.