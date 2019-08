3:1-Sieg gegen Mainz : Benoten Sie die Leistung der Borussia-Spieler

Mönchengladbach Lange tat sich Borussia schwer beim 3:1 in Mainz. Vor allem beim letzten Tor durch Breel Embolo blitzte die Klasse des Teams jedoch auf. Dennoch war die Leistung ausbaufähig. Hier können Sie die Gladbacher bewerten.

Es war sicher nicht die beste Leistung, die Borussia beim 3:1 in Mainz ablieferte. Die beiden Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 und 2:1 fielen recht glücklich, beide nach Standardsituationen. Das erste Tor erzielte Stefan Lainer, seine Premiere in einem Gladbacher Pflichtspiel, nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Florian Neuhaus, einer Kopfballverlängerung von Laszlo Bénes und einem weiteren Kopfball von Alassane Plea, den Mainz-Verteidiger Alexander Hack vor die Füße des Torschützen blockte. Beim zweiten Treffer schoss Plea einen von Bénes kurz ausgeführten Freistoß flach ins linke Eck, Mainz-Torhüter Florian Müller patzte.

Bis zu diesem Zeitpunkt war das Spiel offen, beide Teams hätten die Partie für sich entscheiden können, vielleicht hätte aber auch keines den Sieg in diesem Moment verdient gehabt. Doch das Spielglück war auf der Seite der Gladbacher, beim 3:1 sah man dann aber doch noch, welches Potenzial in ihnen steckt. In der eigenen Hälfte legte Breel Embolo den Ball mit der Brust auf Neuhaus vor, der nach einem Antritt auf Plea weiterspitzelte, der auf Embolo, der durchgestartet war, durchsteckte. Das erste Borussia-Tor des Schweizers war eines, das Trainer Marco Rose als Anschauungsunterricht für seine Idee des Offensiv-Fußballs mit viel Vertikalität nutzen könnte.