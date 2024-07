Fünf sind geplant Welche Bedeutung Testspiele in Borussias Vorbereitung haben

Insgesamt ähnelt der Plan bis zum ersten Pflichtspiel am 17. August im DFB-Pokal bei Erzgebirge Aue sehr dem aus dem Vorjahr. Da gastierte Borussia auf der Reise an den Tegernsee beim 1. FC Saarbrücken, spielte einmal in Rottach-Egern gegen den FC Ingolstadt und absolvierte auf der Heimreise ein Blitzturnier in Heimstetten über jeweils 60 Minuten gegen 1860 München und den VfB Stuttgart. Dann gab es eine Woche später die Saisoneröffnung gegen HSC Montpellier aus Frankreich.