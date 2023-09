Aktuell Stammspieler unter Polanski Wie sich Schroers, Naderi und Asallari in Borussias U23 entwickeln

Am Mittwoch stand für die U23 von Borussia ein ganz spezielles Testspiel auf dem Programm. Die U21 von Luxemburg war am Borussia-Park zu Gast. Borussia gewann in Abwesenheit von Cheftrainer Eugen Polanski – der auf dem DFB-Trainerlehrgang weilte – recht deutlich mit 4:1. Der sportliche Wert war aber nicht der einzige Grund für das Zusammenkommen, wie Polanski erklärt: „Der Verein spielt gerne diese Spiele, weil wir einige Spieler aus Luxemburg haben und gute Kontakte dorthin pflegen. Aber es ist auch eine Möglichkeit für Spieler, Rhythmus zu bekommen.“