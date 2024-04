Beim 1:2 gegen den BVB Warum das Überzahlspiel zum großen Ärgernis für Gladbach wurde

Karim Adeyemi lieferte Gladbach die Steilvorlage, um im Borussen-Duell nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand doch noch zu punkten. In der 56. Minute sah Dortmunds Angreifer die Gelb-Rote Karte, nachdem er Stefan Lainer auf der rechten Außenbahn zu Fall gebracht hatte. In Überzahl änderte sich die Partie, in der zuvor der BVB klare Feldvorteile hatte und Gladbach vor allem über Umschaltsituationen zum Erfolg kommen wollte, elementar. Doch wusste die niederrheinische Borussia die – inklusive Nachspielzeit – gut 40 Minuten mit einem Mann mehr nicht auszunutzen.