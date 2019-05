Erster Auftritt des neuen Trainers : Wie rosig wird die Borussia-Zukunft?

Mönchengladbach Am Mittwoch tritt Marco Rose erstmals als Borussia-Trainer in Erscheinung. Bei seinem neuen Klub findet er gute Voraussetzungen vor, die einen Erfolg ermöglichen. Noch gibt es aber auch einige Baustellen.

Am Mittwoch hat Marco Rose seinen ersten Auftritt als neuer Borussia-Coach. Auf einer Pressekonferenz (unsere Redaktion tickert ab 10 Uhr live) stellt er sich und seine Ideen vor. Die Gladbacher erhoffen sich viel vom 42-Jährigen, deshalb „opferte“ Sportdirektor Max Eberl seinen bisherigen Trainer Dieter Hecking, der Borussia immerhin in die Europa League geführt hatte, was einen Erfolg für den Klub darstellt. „Es war der Moment gekommen, wo ich gesagt habe: Warum kann ein Klub immer nur in der Not einen Trainer verpflichten? Warum steht ihm nicht zu, wenn ein Trainer auf dem Markt ist, ihn zu verpflichten, wenn man es auch planen kann“, begründete Eberl.