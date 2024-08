Polanski bewertet Saisonstart Warum Ü23-Spieler Schweers schon jetzt eine Verstärkung für Borussia ist

Nur wenige Minuten fehlten zum perfekten Saisonstart. Borussias U23 lag gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel am vergangenen Samstag lange mit 1:0 vorne, in der Nachspielzeit gelang Hohkeppel aber doch noch der Ausgleich. „Wenn du bis zur 90. Minute 1:0 führst, willst du natürlich auch gewinnen – dann sind es zwei verlorene Punkte. Wenn man rein nach der Leistung geht, ist es okay, weil wir nicht deutlich besser waren“, sagte U23-Trainer Eugen Polanski.