Möglicher Neuzugang unter der Lupe : So gut würde Hannes Wolf zu Borussia passen

Mönchengladbach Hannes Wolf soll von RB Leipzig zu Borussia wechseln. Wir schauen, wie gut der 21-Jährige, der bis vor einem Jahr noch mit Marco Rose zusammenarbeitete, sportlich, perspektivisch, charakterlich und finanziell zu Gladbach passen würde.

Perspektivisch Der 21-Jährige würde auch sehr gut in die Altersstruktur passen. Er würde mit dem erfahrenen Lars Stindl um den Platz auf der Zehner-Position konkurrieren, könnte sich vom Kapitän noch einiges abschauen, vor allem in Sachen Spielintelligenz. Denn Wolf hat noch einige Dinge, die er verbessern muss, die Stindl hat – Bewegung zwischen den Räumen, Tempowechsel mit dem Ball und die wichtigen vorletzten Pässe vor einem Treffer. In Gladbach würde Wolf auf ein Umfeld treffen, das ihm auch die Möglichkeit gibt zu wachsen. Er muss aber auch mitmachen und sich damit abfinden, sollte er mal nicht in der Startelf stehen.

Charakterlich Wenn es rein nach den Schlagzeilen geht, käme man zu dem Entschluss, dass Wolf menschlich nicht zu Borussia passt. Er hatte in Leipzig Ärger, nachdem er ein Protz-Video gepostet hatte, das er später löschen musste, zuletzt soll laut „Bild“ in den sozialen Netzwerken zu sehen gewesen sein, dass er eines dieser ominösen Goldsteaks zu sich genommen habe. Bei Borussia ist es schon lange her, dass es solche Themen gab, die Spieler sind zwar aktiv, aber vertreten auch in den sozialen Netzwerken den Verein auf eine bodenständige Art und Weise. Da müsste sich Wolf anpassen. Auch, was das Thema Akzeptanz betrifft. Sein Noch-Trainer in Leipzig, Julian Nagelsmann, kritisierte nun seinen Wechselwunsch nach nur einer Saison. „Das ist ja ein aktueller Trend, dass jeder Spieler, der nicht Stammspieler ist, sofort immer weg will. Es muss eine Tugend sein, auch mal stetig an etwas dranzubleiben, auch wenn eine Phase in der Karriere nicht so gut verläuft. Es bringt nichts, immer nur wegzulaufen“, sagte er. In Gladbach müsste Wolf vielleicht auch geduldig sein.