Borussias Nummer 20 im Einsatz-Ranking Wie Chiarodia in der Rückrunde vorankommen kann

Wenn der Schiedsrichter eine Gelbe Karte in einem Testspiel mit einem ernsten Blick und ermahnenden Worten verteilt, muss es sich um ein schlimmeres Foul gehandelt haben. Luca Everink von den Go Ahead Eagles wird das bestätigen können, er war am Samstag der Leidtragende einer Grätsche von Fabio Chiarodia mit schlechtem Timing und musste früh ausgewechselt werden. Everink hatte Borussias Abwehrspieler stehen lassen, der umständlich versuchte, mit dem linken Bein rechts am Gegenspieler vorbei an den Ball zu kommen. Everinks Fuß wurde schmerzhaft eingeklemmt.