LIVE Freitag ab 20.30 Uhr Borussia im Duell mit Tabellennachbar Bremen

Mönchengladbach · Nur einen Punkt hat Borussia Mönchengladbach in den vergangenen drei Partien gesammelt. Das Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn Werder Bremen am Freitagabend ist vor der Länderspiele richtungsweisend. Mit dem Anpfiff verpassen Sie in unserem Liveticker nichts.

17.03.2023, 10:11 Uhr