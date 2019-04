Debatte der RP-Redakteure : Wer wird Nachfolger von Thorgan Hazard?

Mönchengladbach Max Eberl hat angekündigt, dass Thorgan Hazard Borussia verlassen will. Für ihn einen Nachfolger zu finden, wird eine seiner Hauptaufgaben sein. Unsere Redakteure haben ihre Favoriten aufgeschrieben.

Gute Alternativen gibt es in der direkten Nachbarschaft (Sebastian Hochrainer)

Auf der Suche nach Alternativen für Thorgan Hazard, der im Sommer Borussia wohl verlassen wird, muss Sportdirektor Max Eberl gar nicht so weit reisen. In der direkten Nachbarschaft gibt es gleich zwei Spieler, die äußerst interessant für die Gladbacher sein könnten und gut in das Profil des Klubs passen würden. Beide spielen aktuell bei Fortuna Düsseldorf.