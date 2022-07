Nach fünf Wochen Vorbereitung : Welche Borussen aktuell im Kampf um die Startelf die Nase vorn haben

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach steht vor dem Pflichtspielstart. Doch wer wird in der Anfangsformation für das DFB-Pokalspiel beim SV Oberachern stehen und somit möglicherweise auch beim Ligastart gegen Hoffenheim? Und welche Position ist noch heiß umkämpft? Wir geben einen Überblick.

Fünf intensive Vorbereitungswochen neigen sich nun dem Ende entgegen, am Sonntag (15.30 Uhr) beginnt für Borussia mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Oberligisten SV Oberachern die Saison. Nicht alles ist glatt gelaufen in den vergangenen Wochen, da der neue Trainer Daniel Farke einige Ausfälle hinnehmen und damit auch in den Testspielen mitunter personell improvisieren musste. So ist noch nicht auf jeder Position klar, wer sicher zur Startelf am Sonntag gehören wird. Manche allerdings haben ihren Platz auch schon sicher.