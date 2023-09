Borussias Baustelle im Offensivspiel Welche Herausforderungen im eigenen Ballbesitz jetzt auf Gladbach warten

Mönchengladbach · An den ersten Spieltagen hatte Borussia auffällig wenig Ballbesitz, zudem gelang noch kein Tor aus dem eigenen Aufbauspiel herraus. Doch jetzt kommen die Spiele, in denen mehr Dominanz und Kontrolle gefragt sein werden. Was Gladbach in den kommenden Wochen verbessern muss.

12.09.2023, 10:21 Uhr

Borussia hat zwei sehr spezielle Heimspiele hinter sich. Sowohl gegen Bayer Leverkusen (0:3) als auch gegen Bayern München (1:2) mussten die Gladbacher die meiste Zeit in der eigenen Spielfeldhälfte verbringen und sich auf die Verteidigung konzentrieren – zu dominant waren beide Gastmannschaften. Insofern ergeben die Zahlen und Statistiken der ersten drei Spieltage sicherlich noch ein etwas schiefes Bild. Und doch lässt sich daraus schon ableiten, woran Trainer Gerardo Seoane mit seinem Team in den kommenden Wochen zu arbeiten hat. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Leihspieler holte Borussia seit 2011