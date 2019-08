Abstimmung nach dem 0:0 : Benoten Sie die Borussen für ihre Leistung gegen Schalke

Mönchengladbach Die ersten Reaktionen der Gladbacher Fans sind geteilt. Fußballerisch war das 0:0 gegen Schalke 04 vielen zu wenig, kämpferisch wusste Borussia jedoch zu gefallen. Hier können Sie die Spieler bewerten.

Hinterher konnte man sicher sagen, dass gegen Schalke mehr drin gewesen war als das torlose Unentschieden. Gerade in der Schlussphase war Borussia überlegen und hatte gute Möglichkeiten, um sich den Sieg zu sichern. Mannschaftlich hat das Team sehr gut gegen den Ball gearbeitet, konnte sich aber nur wenige Chancen herausspielen. Das lag auch daran, dass sich die Spieler schwer taten, die verantwortlich für den kreativen Aspekt im Spiel der Gladbacher sind.

„Ich finde, die Leistung war in Ordnung. Wir haben heute einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben unser Spiel noch nicht oft genug umgesetzt und trotzdem ist die Bemühung da und die Jungs versuchen es immer wieder“, sagte Trainer Marco Rose. „Wir haben heute insgesamt wenig zugelassen. Ein Sieg hätte uns gutgetan, weil das noch mehr Überzeugung schafft von dem, was wir machen. Ich muss sagen, die Jungs ziehen hervorragend mit.“

Unsere Redaktion bewertete in ihrer Einzelkritik die Leistungen von Florian Neuhaus, Marcus Thuram, Breel Embolo und Alassane Plea als ausbaufähig, bei ihnen war viel Luft nach oben. Eine starke Darbietung boten nach unserer Einschätzung Nico Elvedi, Denis Zakaria und Laszlo Bénes.

Nun haben Sie die Gelegenheit, den Borussen Ihre Noten zu verteilen. „Für mich heute, und das soll hängen bleiben, waren viele positive Ansätze dabei und wir hätten natürlich gerne gewonnen. Ich hatte den Eindruck, dass die Leute den Jungs Respekt gezollt haben", sagte Rose. Geht es auch Ihnen so? In einer anderen Abstimmung konnten Sie bereits Ihren Spieler des Spiels bestimmen und haben ein Trio an die Spitze gewählt. Neben Zakaria und Bénes bekam Stefan Lainer, der sein erstes Bundesliga-Spiel für Borussia absolvierte, die meisten Stimmen von Ihnen.