Aktuelles vom Trainingsplatz Borussias Personalsituation entspannt sich mit Blick aufs Derby weiter

Mit jeder Trainingseinheit in dieser Woche kristallisiert sich genauer heraus, auf wen Gerardo Seoane im Derby beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) zurückgreifen kann. Dass Kapitän Julian Weigl, Nico Elvedi, Florian Neuhaus und Christoph Kramer, die zuletzt angeschlagen waren und am Dienstag noch nicht das komplette Mannschaftstraining mitgemacht hatten, am Mittwoch die komplette Einheit absolvierten, ist für den Gladbach-Trainer ein gutes Signal. Die drei restlichen Trainingstage sollten reichen, um das Quartett wieder auf 100 Prozent zu bringen. Auch Alassane Plea, für den zu Beginn der Trainingswoche nur ein Lauftraining anstand, mischte am Mittwoch wieder mit.