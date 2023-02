Transfergerüchte Von Borussia zu Borussia? Was Bensebaini und Dahoud eint

Schon früher hieß es, er habe sich für die westfälische Borussia entschieden, da aber dementierte Bensebainis Berater-Agentur. Nun ist zu hören, dass Bensebaini in der Gladbacher Kabine schon davon gesprochen haben soll, dass seine Zukunft in Dortmund stattfinden wird. Spekuliert wird ebenfalls über die Nachfolgeregelung. Derrick Köhn vom Zweitligisten Hannover 96 wird mit Borussia in Verbindung gebracht. Er würde dann aber als Backup von Luca Netz kommen, der als Bensebaini-Ersatz schon da ist und als solcher auch fest eingeplant ist.