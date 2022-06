Dienstältester Gladbach-Profi : Wird Borussias Neustart auch ein Jantschke-Neustart?

Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 14 Bilder Das ist Tony Jantschke

Mönchengladbach Nie zuvor hatte Tony Jantschke weniger Einsätze als in der vergangenen Saison – die endete für ihn zudem mit einer Knie-OP. Was sich der 32-Jährige für sein vielleicht letztes Borussia-Jahr noch vornehmen sollte und welche Qualitäten Daniel Farke an Jantschke schätzen könnte.