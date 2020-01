Verträge laufen 2020 aus : Was wird aus Raffael, Wendt, Johnson und Strobl?

Gemeinsamer Jubel in der vergangenen Saison: Fabian Johnson, Raffael und Oscar Wendt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Die Verträge von Oscar Wendt, Raffael, Fabian Johnson, Tobias Strobl und Torben Müsel laufen zum Saisonende aus. Mit wem verlängert Borussia, wer muss sich einen neuen Verein suchen?

Eigentlich wäre Raffael mal dran. Auf gewisse Weise wäre es sogar logisch, wenn er bei Borussias Rückrundenauftakt spielen würde. Denn der FC Schalke 04, bei dem die Gladbacher am 17. Januar (20.30 Uhr) in den zweiten Saisonteil starten, gehört zu den Lieblingsgegnern des „Maestros“, seit der Borusse ist. In zwölf Spielen hat er fünf Tore gegen seinen früheren Verein erzielt und zudem drei Treffer vorbereitet. Schalke liegt Raffael. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass Trainer Marco Rose auf ihn setzen wird.

Info Poulsen zu Austria Wien, Beyer bleibt definitiv Borussia leiht den 20 Jahre alten Dänen Andreas Poulsen bis zum Saisonende an Austria Wien aus. Auch Julio Villalba und Keanan Bennetts sind Kandidaten für Leihen. Jordan Beyer hingegen, der in der Hinrunde nur 197 Minuten spielte, wird definitiv bleiben.

22 Spieler hat Rose in der Hinrunde eingesetzt. Raffael gehört zu denen, die am wenigsten mitspielen durften. 19-mal gehörte er bei den 25 Pflichtspielen zum Aufgebot, kam aber insgesamt nur 113 Minuten zum Einsatz, in denen er auch ohne Tor und Assist blieb. Nur Ibrahima Traoré, der im ersten Spiel dieser Saison gegen Schalke acht Minuten spielte und danach nicht mehr, sowie U23-Stürmer Charalampos Makridis (drei Minuten im Pokal) hatten weniger Einsatzzeit. Dass sich Raffael, der im März seinen Vertrag nochmal verlängert hatte, mehr erhofft hatte von der Saison, darf man annehmen. Schließlich gilt er nach wie vor als ein „Spieler, der den Unterschied ausmachen kann“, wie Manager Max Eberl bei der Vertragsverlängerung betonte.

Raffael wird sich daher Gedanken machen, wie es weitergeht im Sommer. Denn dann endet sein Vertrag erneut. Wie bei Tobias Strobl, der wegen seiner Knieverletzung und dem starken Konkurrenten Denis Zakaria in der Hinrunde nur auf 306 Einsatzminuten kam, und Fabian Johnson, der, mal wieder von Rückenbeschwerden heimgesucht, 211 Minuten spielte. Auch die Verträge von Oscar Wendt, der sich hinten links den Job mit Ramy Bensebaini teilte, und dem dauerverletzten Torben Müsel enden in einem halben Jahr. Für das Quintett stellt sich die Frage: Noch ein halbes Jahr – und dann?

Eberl hat bereits einige „interne Transfers“, wie er Vertragsverlängerungen zu nennen pflegt, getätigt: Die Routiniers Yann Sommer und Christoph Kramer haben ebenso vorzeitig verlängert wie die Talente Florian Neuhaus und Laszlo Bénes. Möglich, dass im Sommer Spieler, die in den vergangenen Jahren das Gesicht der Mannschaft geprägt haben, entschwinden.

Eberl und Rose werden abwägen, wen sie für die Planung über diese Saison hinaus noch einbeziehen. Oscar Wendt, der 2011 kam, und Raffael (2013) könnten in Back-up-Funktionen noch eine Rolle spielen. Aber nicht aus „Verdienstgründen“, wie Eberl zuletzt wissen ließ, sondern nur, wenn alle Beteiligten einen sportlichen Sinn darin sehen. So wird es auch bei Johnson (seit 2014 Borusse) und bei Strobl, der 2016 kam, sein. An Johnson indes soll der Hamburger SV mit Ex-Trainer Dieter Hecking interessiert sein.

Möglich also, dass einer der „2020er“ tatsächlich schon im Winter entschwindet, wenn es eine konkrete Option gibt. Dass aber an der Stelle schon im Winter größere Veränderungen anstehen, ist nicht zu erwarten. „Es wird vielleicht ein, zwei Leihen von jungen Spielern geben, ansonsten werden wir mit dem Kader in die Rückrunde gehen“, sagte Eberl im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Borussen haben große Ziele und wollen die Personaldecke nicht zu sehr ausdünnen, auch wenn sie nur noch in der Bundesliga spielen und somit kein außerordentlicher Rotationsbedarf da sein wird. „Verletzungen und Formschwankungen“ sollen aufgefangen werden, wenn sie passieren, so wie in der Hinrunde, als Rose von der Breite und Tiefe des Kaders profitierte.

Ein Beispiel für Spieler, die chancenlos waren und dann plötzlich doch noch wichtig wurden, war in der Spielzeit 2018/19 Josip Drmic. Er war in der Hinrunde ohne Einsatz geblieben, doch in der Schlussphase schoss der Stürmer zwei wichtige Tore, die dazu beitrugen, den Europapokal-Rang zu schaffen.

Dass ein Spieler wie Raffael noch Entscheidendes zuliefern kann in wichtigen Saisonphasen, steht außer Frage. Er und die anderen, die bislang nur Nebenrollen spielten, bleiben Optionen für den Fall der Fälle. Was im Sommer kommt, wird sich erweisen.

„Wir brauchen ältere Spieler als Korsettstangen für die jungen Spieler“, sagte Eberl unserer Redaktion. Und auch, dass die Tatsache, dass mit Wendt, Raffael, Johnson und Strobl noch nicht verlängert wurde, kein „Signal“ sei. „Wir haben in der vergangenen Saison auch bei Patrick Herrmann lange gewartet und dann mit der Verlängerung eine großartige Entscheidung getroffen. Es ist ein ganz normaler Weg. Auch der muss offen sein und die Spieler müssen Bescheid wissen, in welche Richtung es geht – und das wissen die Spieler“, sagte Eberl.