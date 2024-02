Gladbach bei RB Leipzig Was von Rose übrig blieb - und wie Borussia dem Ex-Coach Sorgen bereiten kann

Borussia Mönchengladbach kann am Samstag ab 18.30 Uhr (Sky) Geschichte schreiben. Noch nie hat der niederrheinische Klub bei RB Leipzig gewonnen. Es gab gute Spiele dort, doch maximal gab es Unentschieden, immerhin drei in sieben Spielen. Im achten Anlauf könnten die Gladbacher nun ihrem früheren Trainer Marco Rose Ungemach bereiten, wenn sie die Statistik um einen Sieg anreichern. Denn dessen Mannschaft ist nicht gut ins Jahr 2024 gekommen, nur eines von sechs Pflichtspielen wurde gewonnen, zuletzt gab es im Achtelfinale der Champions League ein 0:1 gegen Real Madrid. In der Liga sind die Leipziger runtergerutscht von einem Champions-League-Rang, im DFB-Pokal ist RB längst ausgeschieden.