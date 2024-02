Horror-Szenario wird realistischer Was ein Abstieg für Borussias U23 bedeuten würde

Der FC Schalke hat es in den vergangenen Tagen nicht gut gemeint mit Borussia Mönchengladbach: Am Samstag gab es einen 2:0-Erfolg im direkten Regionalliga-Duell der Zweitvertretungen, am Dienstag verlor Schalke das Nachholspiel bei Rot Weiss Ahlen nach 2:0-Führung mit 2:3. Dadurch haben sich die Sorgen der Gladbacher U23 ohne ihr eigenes Zutun noch einmal verschärft. Eugen Polanskis Mannschaft belegt mit 19 Punkten aus 21 Spielen zwar als Tabellen-14. noch den letzten Nichtabstiegsplatz, Ahlen ist durch den Sieg jetzt aber punktgleich als 16. und hat wie der FC Wegberg-Beeck auf Platz 15 noch zwei Partien in der Hinterhand. Davor ist die Konkurrenz bereits um mindestens fünf Zähler enteilt.