„Extreme Reaktion“ Was Seoane an Gladbachs 4:0-Sieg besonders gefiel – und was Kovac hadern ließ

Wie schon in der Vorwoche ging Gladbach mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die zweite Halbzeit, diesmal igelte es sich aber nicht in der eigenen Hälfte ein. „Die eine oder andere schlechte Erfahrung hilft, um einen Schritt nach vorne zu machen. Ich habe gespürt, dass die erfahrenen Spieler in der schwierigen Phase gepusht haben, dass die Mannschaft selbst einige Sachen auf dem Platz reguliert hat, sich gegenseitig gecoacht hat. Die hat nicht zugesehen, was passiert, sondern ist viel aktiver geblieben als am letzten Wochenende. Das 3:0 war dann ein Befreiungsschlag“, sagte Seoane.