Bundesliga-Debüt vor sieben Monaten : Borussia-Talent Müsel arbeitet an seinem Comeback

Am 4. September 2020 erzielte Torben Müsel im Testspiel gegen VVV Venlo einen Treffer für Borussia Mönchengladbach. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Im vergangenen Juni hat Torben Müsel noch sein Bundesliga-Debüt für Borussia Mönchengladbach gefeiert. Inzwischen ist er seit Monaten von der Bildfläche verschwunden.

Den 20. Juni 2020 wird Borussias Offensivspieler Torben Müsel so schnell nicht vergessen: An jenem Samstag, es war der 33. Spieltag der vergangenen Saison, wurde er beim 3:1 beim SC Paderborn in der 90. Minute für Breel Embolo eingewechselt.

Müsel war einer von drei jungen Spielern, denen es Trainer Marco Rose in der Schlussphase der Saison 2019/20 ermöglichte, mal Bundesliga-Luft zu schnuppern. Keanan Bennetts (aktuell an den englischen Drittligisten Ipswich Town verliehen), Mamadou Doucouré, der zuletzt im Heimaturlaub weilte, und eben Müsel wurden für ihren Trainingsfleiß belohnt und profitierten unter anderem von den neu eingeführten fünf Wechsel-Möglichkeiten. Alle drei gehören offiziell dem Profi-Kader der Gladbacher an, allerdings ist in der Zwischenzeit bei keinem von ihnen ein weiterer Pflichtspiel-Einsatz bei den Profis hinzugekommen.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Müsel, der im letzten Testspiel vor dem Saisonstart beim niederländischen Erstligisten VVV Venlo mit dem Tor zum 4:0-Erfolg beigetragen hatte, konnte in den vergangenen Monaten nicht trainieren. Im Oktober musste er erneut am Knie operiert werden. Schon einen Großteil der vergangenen Saison hatte er aufgrund einer Knieverletzung verpasst – sieben Monate gingen ihm da verloren. Und auch dieses Mal ist die Ausfallzeit lang.

Dabei hatte das Abenteuer Mönchengladbach für Müsel vor zwei Jahren vielversprechend begonnen: In seiner ersten Saison blieb er verletzungsfrei, kam auf 30 Einsätze in der U23 und erzielte in der Regionalliga acht Tore. Aktuell arbeitet er in der Reha daran, endlich wieder Fußball spielen zu können. „Torben Müsel war jetzt wieder das erste Mal laufen, auch das ist eine gute Nachricht für uns“, sagte Rose im Vorfeld des Derbys gegen den 1. FC Köln. Vom Mannschaftstraining ist er allerdings noch weit entfernt.

