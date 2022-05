Blick auf die Mannschaftsteile : In der Innenverteidigung fehlte nicht nur personelle Kontinuität

Serie Mönchengladbach In einer kleinen Serie nehmen wir Borussias Mannschaftsteile unter die Lupe. Wir schauen auf die vergangene Saison, auf das Personal und mögliche Veränderungen für die kommende Spielzeit. In der Innenverteidigung ist wieder eine bessere Organisation und mehr Kontinuität gefragt – und das nicht nur in den Leistungen.