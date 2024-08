Spezielle Aktion am Samstag Was Borussias Fans bei der Saisoneröffnung am Wochenende erwartet

Die Mannschaft wird nach dem Foto nicht für Autogramm- oder Selfiewünsche in der Nordkurve zur Verfügung stehen. Für sie geht es nach dem Test gegen Straßburg zur Team-Präsentation auf die Haupttribüne vor dem Stadion. Doch schon vor dem Spiel wird den Fans am Samstag ab 12 Uhr am Borussia-Park vieles geboten. Dann öffnen Info-Stände, Imbiss-Wagen und eine abwechslungsreiche Modulwelt, in der sich Partner sowie Abteilungen des Klubs mit Mitmachmodulen präsentieren. Für Vereinsmitglieder gibt es zudem auf dem Parkplatz P11 einen exklusiven Mitgliederbereich mit weiteren speziellen Angeboten zwischen 12 und 14.30 Uhr.