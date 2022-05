Applaus und Raunen : Welche Themen die Borussia-Fans auf der Mitgliederversammlung bewegten

Mönchengladbach Dass zwischen einer enttäuschenden Saison und der Mitgliederversammlung schon etwas Zeit vergangen war, merkte man der Stimmung am Montag im Borussia-Park an. Wir haben beobachtet, wie die rund 20-minütige Aussprache zwischen den Fans und der Vereinsführung lief.

Präsident Rolf Königs reagierte sofort. „Warum lachen Sie?“, fragte er die rund 1800 anwesenden Mitglieder am Montagabend im Borussia-Park . Sekunden zuvor war auf der Leinwand ein Rückblick auf den 5:0-Sieg gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal eingeblendet worden. Die Gladbach-Fans reagierten darauf mit einem zynischen Lachen, war die Partie doch so ziemlich der einzige wirkliche Höhepunkt der abgelaufenen Saison.

Mit dieser Entscheidung des Klubs, das zeigte der unmittelbare Beifall, war ein Großteil der Mitglieder offenbar einverstanden. Königs beendete seine Rede so, wie er es als Geschäftsmann vermutlich auch in einer Firma tun könnte: „Wir wünschen uns gemeinsam eine gute Zukunft“, sagte er und nahm wieder auf dem Podium Platz.

Nach dem Finanzbericht von Stephan Schippers, der einen Verlust in Höhe von 14,6 Millionen Euro verkündete, warteten die Mitglieder gespannt auf die erste große Rede des neuen Managers Roland Virkus, der zunächst über seinen persönlichen Werdegang sprach. Dass er „seit 21 Jahren mit derselben Frau“ verheiratet ist und seine drei Kinder allesamt Borussia-Fans seien, kam bei den Gladbach-Anhängern gut an.

So thematisierte ein Mitglied das Phlegma im Team, forderte eine Veränderung im Kader, was Power, Aggressivität und Einstellung angeht und fügte hinzu: „Bei dem Pausentee, der in der Halbzeit gereicht wird, habe ich immer das Gefühl, es ist ein Beruhigungstee.“ Ein anderer Fan wünschte sich im Gladbacher Team etwas von der „Rampensau-Mentalität“, mit der die Frankfurter Eintracht jüngst die Europa League gewonnen hat.

So fragte einer, ob der Ticket-Zweitmarkt in der kommenden Saison auch für Spiele geöffnet bleibt, die nicht ausverkauft sind – was Geschäftsführer Stephan Schippers bejahte. In einem anderen Redebeitrag ging es um die Bitte, der Berichterstattung über die Spiele der Frauen- und Mädchenmannschaften eine höhere Wertschätzung zukommen zu lassen.