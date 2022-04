Sonntag im Borussia-Park : So wichtig ist das Mainz-Spiel für Gladbach

Mönchengladbach Wohin geht es noch für Borussia Mönchengladbach in den letzten sieben Saisonspielen? Eine erste Antwort auf die Frage gibt es am Sonntag, wenn es im Gladbacher Stadion gegen den FSV Mainz 05 geht.

„Einstelligkeit“ war über Jahre ein geflügeltes Wort bei Borussia Mönchengladbach. Geprägt hat es der entschwundene Manager Max Eberl, und der Blick auf die Bundesliga-Tabelle zeigt, dass es den Borussen gleich mit ihm abhandengekommen ist – nebst allen Annehmlichkeiten, die es beinhaltet. Zum Beispiel eine große räumliche Distanz zu den Abstiegsrängen der Bundesliga, die Gladbach über Jahre hatte, und eine damit verbundene Planungssicherheit. Es war klar: Die Erstklassigkeit steht nicht zur Debatte. Das ist in dieser Saison erstmals seit 2011 anders.

Allerdings haben die Borussen in den letzten zwei Bundesligaspielen sechs Punkte und 4:0 Tore eingesammelt, wie Cheftrainer Adi Hütter nun mit einem zufriedenen Lächeln anmerkte, und sie haben sich damit positioniert zwischen weiterem Abstiegskampf und einer vagen Hoffnung, sich doch noch heranzupirschen an die letzten Ausläufer des internationalen Geschäfts, für das in der vergangenen Spielzeit noch Rang sieben reichte. Der ist aktuell ebenso weit entfernt wie der Relegationsrang: sieben Punkte.

Wie aber umgehen mit der Konstellation? In Frankfurt rief Hütter in der letzten Saison nach dem Pokal-Aus die Champions League als Ziel aus. Indes nicht öffentlich. Das erzählte er nun im Interview mit „Spox“. Die Eintracht verspielte das hoch gesteckte Ziel nur knapp. Was Hütter mit seinem Gladbacher Team nun intern besprochen hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Offiziell ist seine Marschroute „von Spiel zu Spiel“.

Was seine Anvertrauten bei den Siegen gegen Hertha BSC und in Bochum gezeigt haben, will Hütter auch am Sonntag gegen Mainz (17.30 Uhr, Dazn) sehen. „Wir müssen den Schwung mitnehmen, die Leistung wieder bringen und gleich zeigen, dass wir gewinnen wollen“, sagte er. Möglich, dass er nach einem weiteren Erfolg den Fokus ausweitet, es wäre dann die erste Drei-Siege-Serie unter Hütter in Gladbach. Natürlich wäre es für den Klub wichtig, so schnell wie möglich Bescheid zu wissen und bestenfalls die Einstelligkeit noch zu schaffen. Damit würde Hütters erste Spielzeit in Gladbach hinten raus noch einen optimistischen Touch bekommen.

Für den Coach geht es mithin auch darum, schon auf die zweite Saison hinzuarbeiten: Die Fans, die nun wieder in voller Mannstärke kommen dürfen, von seiner Fußball-Idee zu überzeugen; die zuletzt gesehenen „Selbstverständlichkeiten“ in Sachen Hütter-Fußball auszubauen und zu festigen; sich ein Bild davon zu machen, auf welche Spieler er bei der Konstruktion des neuen Teams möglichst setzen will, sofern nicht unmoralische Kaufangebote dazwischen kommen.

Dass die beiden Siege dafür gesorgt haben, dass bei seinen Spielern „die Brust größer wird und der Blick nach oben geht“, das hat Hütter im Training gesehen, doch traut er dem Braten wohl noch nicht so recht. Kein Wunder bei all dem Wankelmut in dieser Saison. Der ist einer der Hauptgründe für den sportlichen Absturz. „Wir haben es nicht geschafft, mal sieben, acht oder neun Spiele unbesiegt zu bleiben“, sagt Hütter. Konstanz ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Auch darum geht es in den übrigen sieben Saisonspielen.

