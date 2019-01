„Sowieso kein großer Freund“ von Wintereinkäufen: Warum Eberl wohl nicht ins Transferkarussel einsteigt

Mönchengladbach Borussias Sportdirektor Max Eberl ist mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden. Er sei „sowieso kein großer Freund von Wintertransfers“, sagt er. Damit nimmt er aktuellen Gerüchten den Wind aus den Segeln.

Im Einkauf besteht auch gar keine Notwendigkeit. Die vor der Winterpause verletzten Spieler Matthias Ginter (Augenhöhlen- und Kieferbruch), Lars Stindl (Sprunggelenksverletzung), Nico Elvedi (Gehirnerschütterung) und Tony Jantschke (muskuläre Probleme) starten gesund ins neue Jahr. Auch Jonas Hofmann und Christoph Kramer, die bei der Niederlage in Dortmund (1:2) zwar zum Einsatz kamen, aber noch angeschlagen waren, sind wieder fit. Und mit Julio Villalba kehrt nach langer Verletzung eine weitere Alternative für Hecking in den Trainingsbetrieb zurück. Einzig Raffael (Schlüsselbeinbruch) und Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss) werden dem Trainer vorerst weiter nicht zur Verfügung stehen.

Der Kader ist breit aufgestellt, jede Position mindestens doppelt besetzt. Deshalb gibt es Kandidaten, bei denen ein Transfer im Winter nicht unwahrscheinlich zu sein scheint. Der VfB Stuttgart soll an Josip Drmic interessiert sein, der in der Hinrunde bei den Gladbachern gar nicht zum Einsatz kam. Der Abstiegskandidat soll auch Patrick Herrmann verpflichten wollen. Auch der FC Augsburg und Premier-League-Klub FC Southampton wird ein Interesse nachgesagt. Das Borussia-Urgestein hat aber öffentlich noch keine Entscheidung verkündet, ob er in Mönchengladbach bleiben will oder nicht. Und bei Laszlo Bénes wurde bereits über eine mögliche Ausleihe zu Fortuna Düsseldorf berichtet. Alle drei Spieler sind mit ihren Einsatzzeiten unzufrieden, doch Borussia wird sie nicht ohne weiteres ziehen lassen. Das Paket müsste stimmen.