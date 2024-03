Zukunft des Trainers Warum es Seoane anders ergeht als seinen Vorgängern bei Borussia

Analyse | Mönchengladbach · Die Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach haben eine Trainerdiskussion im Keim erstickt. Doch auch bei den Vorgängern von Gerardo Seoane wendete sich das Blatt erst spät in der Saison. Was die Bekenntnisse von Roland Virkus und Co. diesmal anders macht.

28.03.2024 , 10:06 Uhr