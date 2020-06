Sieg in Paderborn : Borussia fehlt nur ein Punkt für eine noch bessere Zukunft

Analyse Mönchengladbach Mit einem Unentschieden gegen Hertha BSC kann Borussia am nächsten Spieltag in die Champions League einziehen. Das hätte nicht nur die offensichtlichen Folgen wie hohe Einnahmen, sondern wäre auch langfristig ein großer Gewinn.

Die Borussen haben wieder das gemacht, was ihr Anspruch ist. Wenn die großen Champions-League-Anwärter schwächeln, wollen sie da sein. Bayer Leverkusen hat bei Hertha BSC 0:2 verloren, Gladbach nutzte diesen benötigten Ausrutscher und zog mit dem 3:1-Erfolg in Paderborn vorbei auf Platz vier. Auf den Platz, den Borussia aufgrund einer eigenen Schwächephase selbst in Gefahr gebracht hatte. Doch das ist Vergangenheit, jetzt ist Gladbach am Zug. Ein Unentschieden wird aller Voraussicht nach am letzten Spieltag gegen Hertha BSC reichen, weil der Vorsprung auf Leverkusen (spielt gegen Mainz) zwei Punkte und neun Tore beträgt. Es fehlt also nur noch ein Punkt für die Champions League, und somit ein Punkt, der eine sehr erfolgreiche Zukunft bringen könnte.