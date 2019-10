Kommentar nach Borussias Elfer in Rom : Wegen solcher Momente ist der Videobeweis unverzichtbar

Foto: dpa/Marius Becker Nach dem 0:1 beschwerten sich die Gladbacher in Rom bei Schiedsrichter William Collum, später profitierten sie von dessen Fehlentscheidung.

Meinung Mönchengladbach Borussia hat dank eines unberechtigten Elfmeters 1:1 in Rom gespielt. Die Niederrheiner haben dabei davon profitiert, dass es den Videobeweis in der Europa-League-Gruppenphase nicht gibt. Unser Autor meint, dass so kein Team der Welt Punkte verlieren darf.

Von Sebastian Hochrainer Redakteur bei der Rheinischen Post

Am Bundesliga-Wochenende wird es wieder Diskussionen über den Videobeweis geben, Fans werden ihn wohl wieder mit Gesängen wie „Ihr macht unseren Sport kaputt“ quittieren. Dabei hat das Spiel von Borussia Mönchengladbach in der Europa League, in der es das Hilfsmittel in der Gruppenphase nicht gibt, gezeigt, dass es richtig und wichtig, sogar unverzichtbar ist, dass es den Videobeweis gibt.

In der Nachspielzeit bekam Gladbach einen Handelfmeter zugesprochen, obwohl der Ball den gegnerischen Verteidiger lediglich im Gesicht traf. So sicherten sich die Niederrheiner in letzter Minute ein Unentschieden, während dem Gegner AS Rom dadurch zwei Punkte genommen wurden.

Gladbach hat Ähnliches beim 3:0 gegen 1899 Hoffenheim erlebt. Dort gab es einen Elfmeter, nachdem Christoph Kramer ebenfalls im Gesicht getroffen wurde. Nur konnten die Bundesliga-Schiedsrichter die Aktion nochmal kontrollieren und den Fauxpas korrigieren. Fußball-Deutschland ist damit einer fast aberwitzigen Fehlentscheidung entgangen.

Von der profitierten die Borussen nun, doch sie werden sich in die Lage der Römer hineinversetzen können. Auf eine solche Art und Weise darf kein Team dieser Welt Punkte verlieren. Gerade weil der Fußball immer mehr Geschäft als Spiel ist.

Max Eberl, Sportdirektor der Gladbacher, betonte hinterher erneut, dass er Befürworter des VAR ist, er mache den Fußball gerechter. Das bewirkt der Videobeweis in der Tat, er schützt vor schlimmen Fehlern der Schiedsrichter, die einfach menschlich sind.