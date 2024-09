Borussias Aufgaben in den kommenden Wochen Vom Warten auf eine Mini-Serie und einen weiteren guten Herbst

Special | Mönchengladbach · Der Herbst war in den vergangenen Jahren nicht die schlechteste Jahreszeit. Um einen Goldenen Oktober zu erleben, würde eine Siegesserie helfen, doch damit hat es Borussia nicht so. „Fohlenfutter Plus“ blickt in beiden Fällen einmal zurück.

27.09.2024 , 11:28 Uhr

Unser Newsletter erscheint wöchentlich – in spielfreien Wochen immer freitags, sonst stets am Tag vor dem Spiel. Foto: RP