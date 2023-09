Borussias wertvollster Profi Koné kehrt bald zurück - was das für Gladbach bedeutet

Manu Koné war in Zivil unterwegs im Kabinentrakt des Borussia-Parks, als das Spiel seiner Gladbacher Teamkollegen gegen den FC Bayern (1:2) vorbei war. Koné ging gewogenen Schrittes Richtung Kabine, locker und entspannt wirkte er, doch innen drin dürfte die Unzufriedenheit für Unruhe gesorgt haben darüber, in so einem Spiel, im Spiel gegen den größten Gegner, den die Bundesliga zu bieten hat, nicht dabei gewesen zu sein.