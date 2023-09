LIVE Im Liveticker Borussia gegen Bayern direkt unter Druck

Mönchengladbach · Ein Unentschieden, eine Niederlage – so lautet die Bilanz von Borussia Mönchengladbach vor dem Duell mit dem FC Bayern München. Gegen den Rekordmeister blieben die Borussen in der vergangenen Saison ungeschlagen, wird das dieses Mal auch so sein? In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

02.09.2023, 18:38 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)