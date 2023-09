Zwei Punkte nach fünf Spielen Das Argument Prozess zieht bei Borussia - aber Vorsicht vor den Nebenwirkungen

Hätte es Borussia Mönchengladbach gemacht wie Zrinjski Mostar in der Conference League, wäre die Welt am Niederrhein eine andere. 0:3 lagen die Bosnier gegen AZ Alkmaar zurück zur Halbzeit - und siegten noch 4:3. Gladbach lieferte vor einer Woche beim 3:3 bei Darmstadt 98 ein ähnliches Spiel ab, kam aber nach dem 0:3-Rückstand zur Pause nicht mehr zum Siegtreffer. Und weil es nun am Samstag das zu erwartende 0:1 bei RB Leipzig gab, ist das Team von Trainer Gerardo Seoane nach fünf Ligaspielen noch ohne Sieg.