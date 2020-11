„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 5. November : Verschnaufpause für die Donezk-Besieger

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 5. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Regeneration bei den Borussen, die Mannschaft von Marco Rose darf nämlich einen trainingsfreien Tag genießen. Am Mittwoch waren die Fohlen nach der Reise in die Ukraine gegen Mittag wieder am Düsseldorfer Flughafen gelandet. Am Freitag und Samstag trainieren sie jeweils einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit.