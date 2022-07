Stürmer schoss Genf zum Titel : Top-Talent aus der Schweiz vor Wechsel nach Gladbach

So schauen Talente aus dem Nachwuchsinternat „Fohlenstall“ auf den Borussia-Park. Foto: Rheinische Post/Dirk Päffgen

Exklusiv Mönchengladbach/Genf Dass Borussia Mönchengladbach aus dem Ausland junge Talente verpflichtet, ist längst keine Seltenheit mehr. Famana Quizera und Yvandro Borges Sanches sind zwei Beispiele. Nun steht ein Top-Talent aus der Schweiz vor dem Einzug in den „Fohlenstall“.

Am 5. Juli könnten sie sich gegenseitig gratulieren: Nachwuchsspieler Winsley Boteli und Borussias U17-Trainer Sascha Eickel. Gründe gäbe es gleich mehrere, denn zum einen feiern beide an jenem Tag ihren Geburtstag, zum anderen sollen beide ab der kommenden Saison zusammenarbeiten.

Denn Boteli, der kurz vor seinem 16. Geburtstag steht, ist sich nach Informationen unserer Redaktion mit Borussia Mönchengladbach über einen Wechsel einig. Neben Borussia waren vor allem Bayer 04 Leverkusen, der SC Freiburg und der FC Bayern München an einem Transfer interessiert, doch der Schweizer entschied sich vor allem wegen der Perspektive für einen Wechsel nach Gladbach. Dort soll er in der kommenden Saison als 2006er-Altjahrgang in der U17 unter Trainer Eickel spielen.

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

Boteli kam bei seinem Heimatklub in der Schweiz, dem Servette FC aus Genf, überwiegend als Mittelstürmer zum Einsatz. Er verfügt über einen starken Abschluss, tritt gute Standards und ist technisch versiert. In der abgelaufenen Saison schoss er in 29 Pflichtspielen 32 Tore. Erst vor zwei Wochen trat er mit Servettes U16 im Finale um die Schweizer Meisterschaft gegen den FC Zürich an. Boteli erzielte beim 3:2-Sieg einen Doppelpack – und überzeugte die Borussia-Scouts endgültig. Für die U16-Nationalmannschaft der Schweiz hat Boteli bereits sein Debüt gegeben.

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦𝗦𝗘 🏆



Nos M16 sont champions après leur victoire 3-2 contre le @fc_zuerich dans une ambiance de folie à la Fontenette 🔥



👏 Bravo aux joueurs, aux éducateurs et à tout l’encadrement de l’académie pour ce magnifique succès !#NotreVilleNosTalents pic.twitter.com/RQXCY0O0GG — Servette FC (@ServetteFC) June 18, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Damit er sich in Mönchengladbach schnell wohlfühlt, soll Boteli ins „Fohleninternat“ einziehen. Als gebürtiger Genfer stammt er aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz, bisher soll er nur vereinzelt Deutsch verstehen. Boteli, der seinen Heimatklub mit Ex-Borusse Denis Zakaria gemeinsam hat, kommt aus einer fußballbegeisterten Familie. Seine beiden älteren Brüder liefen einst ebenfalls für Servette auf.

Wie sich Boteli bei Borussia weiterentwickelt, lässt sich nur schwer prognostizieren. Für ihn wird es zunächst darum gehen, sich schnell an sein neues Umfeld und den Klub zu gewöhnen. In der B-Junioren Bundesliga West geht es ab sofort gegen Mannschaften wie Borussia Dortmund oder den FC Schalke 04 – ein Level, auf dem sich Boteli erst noch beweisen muss.