Zum 21. Mal im Viertelfinale des DFB-Pokals : Borussia zwischen Kantersiegen und herben Enttäuschungen

Mönchengladbach Zum 21. Mal steht Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wer waren die bisherigen Gegner? Wie oft konnte sich Borussia durchsetzen? Wir blicken zurück und stellen fest: Für einen Titel benötigten die Gladbacher einst gar kein Viertelfinale.

Am Dienstagabend kämpft Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund (20.45 Uhr) zum 21. Mal in einem DFB-Pokal-Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale. Eine Tatsache beim Blick auf die Viertelfinals, die Gladbach bislang bestritten hat, überrascht nicht: Da war alles dabei, das lässt sich festhalten.

Dass Titelgewinne keine Garantie für weitere Erfolge sind, bekamen die Gladbacher in den Jahren danach zu spüren. Erst flogen sie dreimal hintereinander in der 1. Runde raus. Danach ging es meist weiter, aber erst in der Saison 1972/73 verlief mal wieder ein Viertelfinale erfolgreich. Der 1. FC Kaiserslautern wurde nach einem Hin- und Rückspiel, das der DFB zwischenzeitlich eingeführt hatte, rausgeworfen. Am Ende sicherte der 2:1-Finalsieg gegen Köln den zweiten DFB-Pokal-Titel.