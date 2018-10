Borussia Mönchengladbach: Von Afrika-Cup bis U21-EM

Mönchengladbach In der Qualifikation zum Afrika-Cup macht Kapitän Traoré mit Guinea einen großen Schritt. Für die bereits für die EM qualifizierte U21 Deutschlands hütet Moritz Nicolas das Tor, Florian Neuhaus wird geschont. Auch Borussias Andreas Poulsen und Torben Müsel waren im Einsatz.

Die Nationalmannschaft Guineas hat einen großen Schritt in der Qualifikation für den Afrika-Cup im kommenden Jahr gemacht, auch wenn sie einen Sieg verpasste: Angeführt von Borussias Flügelstürmer Ibrahima Traoré, der sein Team 90 Minuten lang auf dem Feld als Kapitän steuerte, spielte Guinea 1:1 in Ruanda, die Gastgeber hatten die Führung von José Kanté noch ausgeglichen. Zu mehr reichte es für das Schlusslicht der Gruppe H aber nicht, Guinea behauptete mit zehn Punkten die Tabellenführung vor der Elfenbeinküste (sieben). Diese kann in den beiden ausstehenden Spielen – unter anderem einem direkten Duell – Guinea noch von der Tabellenspitze verdrängen. Der zweite Platz, der ebenfalls zur Qualifikation reicht, ist dem Team aber nur noch sehr theoretisch zu nehmen. Dafür müsste der Tabellendritte, die zentralafrikanische Republik, seine beiden ausstehenden Spiele – auch ein direktes gegen Guinea – gewinnen und dabei mindestens acht Tore aufholen.