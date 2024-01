Abgänge von Wolf und Borges Sanches Virkus über Borussias weiteren Transferplan und die Fukuda-Entscheidung

„Hannes hat uns klar zu verstehen gegeben, dass er gern etwas anderes machen würde, wir hatten gute Gespräche. Und Yvandro wollen wir analog zu Rocco Reitz so schnell wie möglich auf ein anderes Niveau bringen. Er hätte bei uns auch Kurzeinsätze gehabt, aber bei NEC wird er deutlich mehr spielen, und zwar in einem System, das zu ihm passt. So kann er sich deutlich besser weiterentwicklen“, sagte Sportchef Roland Virkus. Reitz startete nach zwei Leihen zu St. Truiden in Belgien famos durch in dieser Saison, das erhofft sich Virkus künftig auch von Borges Sanches.