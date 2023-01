Unsere Reporter blicken voraus Vier Wünsche an Borussia Mönchengladbach für 2023

Ein besserer Umgang mit „Favoriten-Spielen“ Nach dem 1:2 in Bochum wurde Daniel Farke erstmals richtig deutlich. Borussias Trainer monierte nach der enttäuschenden Niederlage, dass die gesamte „Geisteshaltung“ nicht gut gewesen sei. Farke war sicherlich damals auch so wütend, weil es nicht das erste Mal war, dass Borussia ein Spiel gegen ein individuell schlechter besetztes Team nicht wie gewünscht angenommen hatte. So war Gladbach kurz zuvor im DFB-Pokal beim Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 ausgeschieden. Die größten Probleme hatte Borussia jeweils in der Anfangsphase, also dann, „wenn der Ton gesetzt wird“, wie es Farke in Darmstadt ausdrückte.