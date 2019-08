Unentschieden bei Saisoneröffnung : Borussia verspielt Führung gegen Chelsea

Foto: Dirk Päffgen 12 Bilder Borussia - Chelsea: die Bilder des Spiels.

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat bei der Saisoneröffnung 2:2 gegen Europa-League-Sieger FC Chelsea gespielt. Marcus Thuram und Breel Embolo spielten zum ersten Mal für die Fohlen. Die Tore aber schossen andere.

Es gab viel Neues am späten Samstag Nachmittag im Mönchengladbacher Borussia-Park. Zunächst probten die Borussen die Wirkung ihrer neuen Hymne, „Die Seele brennt“ wird künftig vor den Spielen gespielt statt der „Elf vom Niederrhein“ gespielt. Die Fans sangen mit und applaudierten danach, das klang nach einer Zustimmung für den neuen Ansatz des Klubs. Auch sportlich soll es einen neuen Ansatz geben. Den von Marco Rose, der Dieter Hecking als Trainer abgelöst hat. Aktiv und aggressiv wollen die Borussen sein, und wie das aussehen kann, das machte vor allem der neue Stürmer Marcus Thuram vor, der sein Debüt feierte im letzten Testspiel der Vorbreitung gegen den amtierenden Europa-League-Sieger FC Chelsea. In ihrem neuen Europa-pokal-Look – grüne Hemden, schwarze Hosen - gelang den Borussen ein 2:2.

Thuram war dabei einer der auffälligen. Schon nach 71 Sekunden seines ersten Spiels als Gladbacher gab der Franzose, Sohn des Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram, den ersten Torschuss ab. Er zielte knapp vorbei. Nach 118 Sekunden schloss er erneut ab, verzog dieses Mal aber von rechts deutlicher. Es wurde klar: Thuram, Gladbachs neue Nummer 10, fackelt nicht lange vor dem Tor. Eben das will Rose sehen: Entschlossenheit im Spiel nach vorn. Die zeigte nach 13 Minuten auch Alassane Plea, der mit Thuram den Zweierangriff in Roses 4-4-2-System mit Raute bildete (vor dem Zehner Florian Neuhaus übrigens, Michael Cuisance saß zunächst auf der Bank). Nach dem Pass von Jonas Hofmann brachte sich Plea in Position und schoss den Ball an Chelsea-Torwwart Kepa vorbei in die linke Torecke zum 1:0.

Nach dem Rückstand hatte Chelsea, bis dahin sehr passiv, mehr vom Spiel und übte sich im anhaltenden Ballbesitz. Der frühere Dortmunder Christian Pulisic tauchte nach 30 Minuten frei vor Yann Sommer auf, doch der Schweizer reagierte schnell und richtig, wie er es 20 Minuten vorher schon gegen Tammy Abraham getan hatte. Abraham war es auch, der nach 33 Minuten und einer Ecke den Ex-Gladbacher Andreas Christensen suchte, aber nicht fand.

Das klappte besser auf der anderen Seite, als Plea den Ball zu Hofmann durchsteckte und dieser das Spielgerät an Kepa vorbei zum 2:0 in Netz spitzelte. Die Protagonisten des ersten Tores waren auch die des zweiten, nur in vertauschten Rollen. Die Szene illustrierte den Ansatz von Rose in der Offensive: Schnell und vertikal soll es da zugehen, ebenso, wie es Plea und Hofmann vorführten.

Nach 45 Minuten war für Thuram der Einstand in Gladbach beendet. Der 21-Jährige hinterließ einen guten Eindruck, war engagiert und zielstrebig und deutete in einigen Szenen an, welche Wucht er entwickeln kann. Patrick Herrmann rückte an Thurams Stelle. Bevor die Gladbacher jedoch selbst nach vorn weitere Akzente setzen konnte, belegte Sommer nochmal, dass er die starke Form der vergangenen Saison konserviert hat: Erst bremste er Mateo Kovacic aus, dann wehrte er mit dem Fuß gegen Abraham ab, war auch beim Schuss von Pulisic schnell unten und dann erneut gegen Abraham.

Die recht hohe Anzahl der nötigen Sommer-Paraden ist ein Hinweis darauf, dass die Borussen defensiv noch längst nicht das Optimum erreicht haben. Zu oft durfte Chelsea, das gar nicht mal viel Druck ausübte, auf Gladbachs Tor schießen. Ohne Sommer wäre die Geschichte des ersten Treffens zwischen Gladbach und den „Blues“ vermutlich ganz anders gelaufen. Als dann aber Matthias Ginter, an diesem Tag Kapitän der Borussen, Kovacic im Strafraum foulte und es Abraham vom Elfmeterpunkt versuchen durfte, war Sommer machtlos, es stand nur noch 2:1.

Rose wechselte in der Schlussphase nochmal durch, auch Breel Embolo, der neue Mann vom FC Schalke, kam wie angekündigt auch zu seinem Debüt als Borusse. Rose stellte das System auf 4-2-3-1 um. Doch das 2:1 blieb nicht bestehen. Der eingewechselte Keanan Bennetts foulte Mason Mount und der ebenfalls zuvor ins Spiel gekommene Ross Barkley glich aus. So gab Borussia den Sieg noch ab, auch, weil Bennetts kurz nach vor Schluss freistehend an Kepa scheiterte. Vorn lief es phasenweise gut, hinten jedoch gab es noch einige Unstimmigkeiten. Das ist das Fazit des Tages, an dem es viel Neues zu sehen gab im Borussia-Park.

Borussia Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (75. Johnson) - Strobl (75. Cuisance) - Hofmann (75. Bennetts), Zakaria (66. Bénes) - Neuhaus (75. Raffael) - Thuram (46. Herrmann), Plea (75. Embolo).

Tore 1:0 (13.) Plea, 2:0 (39.) Hofmann, 2:1 (58., FE) Abraham, 2:2 (85., FE) Barkley.