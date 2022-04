Nur 1:1 gegen Mainz : Embolos Tor reicht Borussia nicht zum wichtigen Heimsieg

Mönchengladbach Nach einer starken ersten Halbzeit und einer 1:0-Führung durch Breel Embolo kam Gladbach nach einem Leistungseinbruch in Durchgang zwei nur zu einem 1:1 gegen Mainz 05. Damit wurde der vielleicht entscheidende Befreiungsschlag verpasst.

Adi Hütter kehrte nach seiner Corona-Infektion auf die Trainer-Bank zurück. Mit ihm kam auch der Kapitän wieder. Erstmals seit dem 15. Januar, als es ein 1:2 gegen Bayer Leverkusen gab, stand Lars Stindl wieder in der Startelf. Nach seiner Innenbandverletzung hatte der 33-Jährige beim 2:0 gegen Hertha BSC sein Kurz-Comeback gefeiert. Gegen Mainz bildete er mit Alassane Plea die Doppelzehn hinter der einzigen Spitze Breel Embolo .

Für die Borussen ging es gegen die auswärts schwachen, aber gleichwohl unangenehmen Mainzer darum, nach den beiden Zu-Null-Siegen gegen die Hertha und in Bochum weiterzumachen. Dass hatte Hütter vor dem Spiel auch nochmal gefordert. „Wir müssen das intensive Spiel der Mainzer annehmen und unsere spielerischen Qualitäten auf den Platz bringen“, sagte der 52-Jährige.

Für die Umsetzung letzteren Anspruchs war auch Stindl verantwortlich. Dass er es kann, zeigte er in der 33. Minute, als die Borussen ganz fein das 1:0 herausspielten. Erst ein Seitenwechsel von Plea auf den sehr aktiven Stefan Lainer , der Florian Neuhaus fand, der ließ klaschen auf Stindl, der Embolo mitnahm, der nochmal Neuhaus einband und mi seinem Querpass schließlicj Breel Embolo das 1:0 auflegte. Eine ganz starke Kombination, ganz im Gladbach-Tiki-Taka-Stil.

Der Schweizer Embolo setzte damit seinen aktuellen Torlauf fort. In Bochum hatte er das 2:0 erzielt und dann auch für die Schweiz im Wembely-Stadion gegen England getroffen. In der Bundesliga war es Embolos fünfter Saisontreffer. Er ist damit einer, der den aktuellen Höhenflug der Gladbacher verkörpert mit seiner neuen Konsequenz im Abschluss. Drei Abschlüsse hatte er gegen Mainz in den ersten 45 Minuten, einer passte.