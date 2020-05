VfB verliert Rennen um U19-Kapitän : Borussia schnappt sich Talent aus Stuttgart

Mönchengladbach Nachwuchs für die Regionalligamannschaft der Fohlen: Die U23 hat sich den U19-Kapitän des VfB Stuttgart geschnappt. Per Lockl erhält einen Vertrag bis 2023 bei Borussia Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbachs U23 hat den 19 Jahre alten Per Lockl verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler kommt von der U19 von Zweitligist VfB Stuttgart und erhält einen Vertrag bis 2023. Das teilte Borussia am Donnerstag mit. Lockl wird unter dem neuen U23-Trainer Heiko Vogel trainieren, der ab 1. Juli die Regionalligamannschaft der Gladbacher von Arie van Lent übernimmt. Vogels Verpflichtung hatte Borussia am Dienstag bekannt gegeben.

Borussias U23 verpflichtet zur kommenden Saison Per Lockl. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt von der U19 des @VfB zu den Fohlen und erhält beim VfL einen bis Juni 2023 datierten Vertrag. Herzlich willkommen in der #FohlenFamilie ! 💚 ➡ https://t.co/GGLPY1HWLI pic.twitter.com/veTXTKU7kp

Bei den Schwaben ist die Enttäuschung groß, dass man das Talent nicht halten konnte. Er galt als vielversprechender Nachwuchsakteur beim VfB. „Wir hätten Per gerne weiterhin in unseren Reihen und bedauern seinen Abgang“, sagte Thomas Krücken, Stuttgarts Direktor Sport des Nachwuchsleistungszentrums: „Wir haben ihm in den vergangenen Monaten in vielen Gesprächen einen gemeinsamen Weg bei uns aufgezeigt, letztlich hat sich Per aber für einen Vereinswechsel entschieden.“