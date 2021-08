Zwei Elfmeter nicht gegeben : Borussia gegen Bayern knapp am Auftaktsieg vorbei

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat am Freitagabend die neue Bundesliga-Saison gegen Bayern München eröffnet - und einen Sieg knapp verpasst. Beim 1:1 vergibt Gladbach Riesenchancen. Gleich zwei vermeintliche Strafstöße in der hitzigen Schlussphase sorgen für Diskussionen.

Titelverteidiger Bayern München hat unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann einen perfekten Start in die 59. Saison der Fußball-Bundesliga verpasst. Der über weite Strecken überlegene deutsche Rekordmeister musste sich in einem temporeichen Klassiker bei Borussia Mönchengladbach trotz zahlreicher Chancen mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Der bärenstarke Torhüter Yann Sommer hielt den Punkt für die Gastgeber fest.

Nach der holprigen Vorbereitung ohne Sieg in vier Testspielen fanden die Münchner in der Anfangsphase überhaupt nicht ihren Rhythmus, die flinken Gladbacher brachten die Abwehr der Gäste mehrfach in große Not. Patrick Herrmann verpasste die Führung mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze knapp (4.), Stanisic rettete zwei Minuten später gerade noch vor dem einschussbereiten Kapitän Lars Stindl.