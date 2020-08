Erste Niederlage der Vorbereitung : Borussia verliert 120-Minuten-Test gegen Fürth

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 11 Bilder Borussia Mönchengladbach - Greuther Fürth: Bilder des Spiels

Mönchengladbach Borussia hat das vierte Testspiel der Vorbereitung gegen Zweitligist Greuther Fürth mit 0:2 (0:0) verloren. Den Borussen gelang dabei über 120 Minuten kein Tor. Debütant Valentino Lazaro musste nach einer halben Stunde vom Feld.

Die Gäste, die in der abgelaufenen Zweitliga-Saison den neunten Platz belegt hatten, störten die Borussen früh im Spielaufbau und kamen vor 300 Zuschauern im Borussia-Park zu ihren ersten Chancen. Torhüter Tobias Sippel parierte die Schüsse des ehemaligen Borussen Branimir Hrgota, der die Fürther als Kapitän aufs Spielfeld führte, und von David Raum, der Sippel ebenfalls mit einem Fernschuss prüfte. Bei einem Freistoß von Ramy Bensebaini auf der Gegenseite musste der Fürther Torwart Marius Funk hingegen nicht eingreifen. Wenig später gab es die nächste Gladbacher Chance. Nach einer Flanke von Patrick Herrmann köpfte Breel Embolo den Ball jedoch genau in die Arme von Raum.

Die Gladbach-Fans beobachteten dann, wie Valentino Lazaro bei seinem Debüt erst auf dem Feld behandelt wurde und unmittelbar danach angeschlagen ausgewechselt werden musste. Marco Rose stellte nun etwas um. Neben Michael Lang und Conor Noß kam auch Abwehrchef Matthias Ginter in die Partie. Zwingende Torchancen blieben weiterhin Mangelware, der Zweitligist hatte Borussias Offensive gut im Griff. Der Mannschaft von Rose fehlte es an Tempo, sodass die Gäste leichtes Spiel hatten, die Null zu halten.

Beiden Teams war anzumerken, dass der Pflichtspielstart näher rückt. In den Zweikämpfen ging es ordentlich zur Sache. Lars Stindl erwischte es an der Nase, Christoph Kramer und Embolo mussten im Laufe des ersten Durchgangs ebenfalls kurz behandelt werden. Die beste Chance in der ersten Hälfte, die ebenso wie die zweite auf 60 Minuten angesetzt war, hatte Herrmann, als er eine Unstimmigkeit der Abwehr ausnutzen konnte und alleine vor Funk auftauchte, der den Ball aber mit einem guten Reflex zur Ecke lenken konnte. Rose wechselte in der Halbzeit fast komplett durch. Lediglich Ginter blieb auf dem Feld.

Besser wurde das Spiel aus Borussen-Sicht aber nicht. Die engagierten Gäste gingen in der 75. Minute in Führung. Havard Nielsen setzte sich über die rechte Seite durch, ließ Nico Elvedi stehen und spielte den Ball flach an den langen Pfosten. Dort stand Julian Green, der nur noch einschieben musste.

Hannes Wolf, der von RB Leipzig zunächst auf Leihbasis verpflichtet wurde, hatte acht Minuten später den Ausgleich auf dem Fuß. Nach Vorlage von Jonas Hofmann wurde sein Schuss noch leicht abgefälscht und zischte am rechten Pfosten vorbei. Wolf war es auch, der kurz darauf den Ball im gegnerischen Sechzehner zunächst technisch gekonnt behauptete, den Schuss dann aber komplett verzog.

Danach wurden die Strafraumszenen auf beiden Seiten seltener. Im Gladbacher Spiel schlichen sich mehr und mehr individuelle Fehler ein, die die Gäste ausnutzten. Wie in der 103. Minute, als die Gäste im Mittelfeld den Ball eroberten und Anton Stach die Kugel hoch in den Sechzehner schlug, wo der einlaufende Green per feiner Direktabnahme über Max Grün hinweg zum 0:2 traf.

Da dem VfL bis zum Abpfiff nach 120 Minuten Spielzeit kein Treffer gelingen wollte, steht nach den Testspiel-Erfolgen gegen den SC Verl (4:0), den MSV Duisburg (4:0) und den SC Paderborn (2:0) die erste Niederlage der Vorbereitung. Die Generalprobe gibt es am 4. September, wenn Borussia um 19 Uhr beim niederländischen Erstligisten VVV Venlo antritt.

Borussia 1. Halbzeit: Sippel - Kurt (35. Ginter), Beyer, Jantschke, Bensebaini - Kramer, Quizera (31. Noß) - Herrmann, Stindl, Lazaro (31. Lang) - Embolo