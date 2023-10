Zwei Elfmeter-Gegentore und Rot Borussia schlägt sich bei 1:3 Derby-Pleite vor allem selbst

Dann wurde es noch ereignisreicher: Erst sah Koné in der 71. Minute nach einer Grätsche gegen Ljubicic Rot – für ein ähnliches Foul, für das der Freiburger Vincenzo Grifo am Samstag (zu Unrecht) Gelb gesehen hatte. Aytekin hatte zunächst ebenfalls nur die Gelbe Karte gezeigt, der Videobeweis brachte Klarheit. Und für Gladbach kam es in Unterzahl noch bitterer: Nicolas agierte im eigenen Strafraum zu ungestüm, traf Waldschmidt mit der Faust am Kopf, wieder gab es einen bzw. gleich zwei Elfmeter für Köln. Denn als Nicolas den leichtsinnigen Lupfer in die Mitte von Kainz parierte, hatten beide Füße bereits die Torlinie verlassen. Bei der Wiederholung des Strafstoßes machte es Kainz besser und brachte Köln wieder in Front.