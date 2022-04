1:3 gegen den Erzrivalen : Gladbachs Derby-Albtraum gegen den 1. FC Köln

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat auch das zweite Derby dieser Saison gegen den 1. FC Köln verloren - erstmals seit 32 Jahren. Auf das 1:4 im Hinspiel folgte am Samstag ein 1:3. Breel Embolos Tor kam viel zu spät.

Es sollte ein Feiertag werden im ausverkauften Borussia-Park, doch für die Borussen geriet das Derby gegen den 1. FC Köln zum Albtraum. 1:3 ging das Spiel verloren, es setzte erstmals seit 32 Jahren zwei Derby-Niederlagen in einer Saison. Während die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart nun konkret die Europa-Plätze angreift und mit 46 Punkten Sechster ist, war es für die Borussen und Trainer Adi Hütter ein böser Rückschlag. Statt Aufbruchsstimmung zu erzeugen, ernteten die Gladbacher Pfiffe und Unmutsbekundungen der Fans.

Erstmals seit seit dem 5. März beim 2:3 in Stuttgart gehörte Jonas Hofmann zur Gladbacher Startelf, er kam für den verletzten Marcus Thuram ins Team. Auch Ramy Bensebiani spielte wieder von Beginn an, für ihn musste Joe Scally raus. Trainer Hütter setzte somit auf seinen Chef-Anläufer und den kampfstarken Algerier. Ansonsten beauftragte er das Personal vom 2:0 in Fürth mit der Mission „Derby-Sieg“, um das 1:4 aus dem Hinspiel vergessen zu machen. Doch fielen seine Botschaften nicht auf fruchtbaren Boden.

Borussia begann agil, die Kölner aber waren brutal effektiv. Der erste Schuss auf das Tor von Yann Sommer landete im Netz. Mark Uth schickte Florian Kainz auf dem linken Flügel, der Pass in die Mitte fand Anthony Modeste und der traf erstmals seit 2017 im rheinischen Derby gegen Gladbach. 0:1 stand es nach fünf Minuten, das hatten sich die hoch motivierten Gladbach-Fans im ausverkauften Borussia-Park anders vorgestellt.

Es kam schlimmer. Borussia war nach dem Gegentor von der Rolle, es gab immer wieder Ballverluste und Unsortiertheiten in der Abwehr, die beachtlich schwamm. Die Kölner nutzten das aus, nach 20 Minuten kombinierten sie sich über die linke Seite in den Strafraum und schließlich war es Kainz, der völlig frei abschließen und das 0:2 erzielten durfte nach der Vorlage von Uth.

Zuletzt hatten die Kölner zwischen 1989 und 1990 drei Derby-Siege in Serie geschafft, nun waren sie auf dem besten Wege, das wieder hinzukriegen. Zumal das Nervenflattern der Borussia zunahm. So kam ein Rückpass von Matthias Ginter nicht bei Sommer an, sondern rollte ins Toraus, Ecke für Köln. Kopfschütteln und Pfiffe auf den Rängen.

Die ohnehin schon unangenehme Aufgabe tat den Gladbachern nun regelrecht weh. Sie mühten sich um den Anschluss: Ginter verfehlte mit einem Kopfball knapp das Tor (23.), dann spitzelte Hofmann den Ball haarscharf am Ziel vorbei (28.). Doch Köln blieb gnadenlos. In der 34. Minute saß der nächste Konter: Dieses Mal beförderte Dejan Ljubicic den Ball ins Gladbacher Tor. Und erneut fast ohne Gegenwehr der Borussen-Defensive. Schiedsrichter Deniz Aytekin überprüfte noch kurz, ob es zuvor ein Foul an Ginter gegeben habe, entschied dann aber auf Tor.

Die Kölner Spieler zündeten ein Feuerwerk auf dem Rasen, ihre Fans auf der Tribüne. Die Gladbacher wirkten indes wie benommen nach den drei Wirkungstreffern des Gegners, nichts ging mehr. Vor allem die weit vorgerückten Flügelverteidiger öffneten Räume, die die Gäste fröhlich bespielten, weder Hütter noch sein Team bekamen das in den Griff. Zudem musste noch Abwehrchef Ginter nach dem Zweikampf vor dem 0:3 vom Feld. Zur Halbzeit gab es ein Pfeifkonzert aus der Kurve, der Spaß am ersten Heim-Derby vor Fansseit 2017 war den Gladbacher gründlich vergangen.

Stefan Lainer und Florian Neuhaus gingen nach der Pause raus, Christoph Kramer und Luca Netz kamen. Die Borussen mühten sich, irgendwie in diesem Derby anzukommen, die vor der Pause geschickt pressenden Kölner standen nun tiefer und warteten auf Kontergelegenheiten. Doch Borussias Versuche, das Ergebnis zu verändern, wirkten unbeholfen, es kam keine Torgefahr auf.

Derby-Stimmung war nicht mehr, die klare Kölner Führung hatte dem Spiel den Stecker gezogen. Und auch den Gladbachern. Sie konnten kein Feuer mehr entfachen, die Geschichte nahm ihren unrühmlichen Verlauf. „Das Derby ist die Chance, vieles wieder gutzumachen“, hatte Ex-Borusse Winfried Schäfer in seiner Kolumne für unsere Reaktion geschrieben. Diese Chance ließen die Borussen gründlich ungenutzt. Daran änderte auch Embolos Tor zum 1:3 in der 85. Minute nichts mehr.